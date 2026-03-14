Ospedaletti, la dodicenne Eva Kandoian vince il primo premio di "Un Poster per la Pace" (Foto)

La dodicenne Eva Kandoian della classe II A della scuola di Ospedaletti vince "Un Poster per la Pace". Ieri, venerdì 13 marzo, si è svolta la premiazione del concorso presso il centro culturale La Piccola, organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia e riservato agli studenti delle scuole medie Nobel di Sanremo, Padre Semeria di Coldirodi e De Amicis di Ospedaletti.

Alla fine è la dodicenne Eva Kandoian della classe II A della scuola di Ospedaletti a essere premiata quale vincitrice del concorso: il suo poster era tra le oltre 600.000 candidature inviate in tutto il mondo all'annuale Concorso “Un Poster per la Pace” indetto dai Lions club International. Ad Eva è andato il primo premio di 100 euro messo a disposizione dal Club Sanremo Matutia. Insieme a lei sono stati premiati con il secondo premio di 50 euro Carlotta Petraia della classe II C di Sanremo e a pari merito Viola Iezzi della classe II di Coldirodi. Il terzo premio di 25 euro è stato assegnato ad Aurora Sanfilippo, classe II di Ospedaletti e a pari merito a Noemi Usai Canu della classe II D di Sanremo.

Da quasi quarant'anni, il concorso Un Poster per la Pace di Lions International offre ai bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l'opportunità di condividere il significato di pace attraverso l'arte e incoraggia i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione di pace, soffermandosi a riflettere su un argomento che purtroppo oggi è di terribile attualità. Il Lions Club Sanremo Matutia lo ha sponsorizzato in sede locale, coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente a eseguire disegni attinenti al tema indicato.

Tutti i disegni sono sono stati esposti presso i locali della “Piccola” messi a disposizione del Club dal Comune di Ospedaletti. Il presidente del Lions Matutia Gianni Ostanel ha premiato i vincitori insieme alle socie responsabili del Service, Elena Lanteri Cravet e Maria Grazia Tacchi. La cerimonia si è arricchita di un momento musicale, con brani eseguiti con il flauto dolce dai ragazzi delle classi II e III di Ospedaletti coordinati dalla professoressa Liliana Flora.

“I nostri sentiti ringraziamenti vanno alle professoresse di arte e immagine Renata Zanon e Monica Botti – ha detto il presidente Ostanel - che da molti anni dedicano il loro tempo nel seguire i ragazzi in questo percorso, alla professoressa di musica Liliana Flora, alla Fiduciaria del plesso di Ospedaletti prof. Cinzia Villani, al Dirigente scolastico prof. Paolo Auricchia e all’ufficio Cultura del Comune di Ospedaletti, per aver supportato l’organizzazione della cerimonia di premiazione”.

Daniele Cimiotti, sindaco di Ospedaletti, presente alla cerimonia, si è congratulato con gli alunni e si è detto “...onorato che un prestigioso Club come il Lions Club Sanremo Matutia abbia scelto Ospedaletti per questa importante manifestazione che ha permesso di evidenziare ancora una volta le doti artistiche degli alunni di un plesso scolastico ambito e frequentato anche da alunni provenienti da paesi limitrofi. Un particolare plauso alla prestazione musicale che è stata impeccabile e ha dimostrato tutto l’impegno e la passione dei ragazzi e degli insegnanti della nostra scuola”.