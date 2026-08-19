Ventimiglia, modifiche alla viabilità e disposizioni per le riprese del Super Karaoke con Michelle Hunziker

In vista della manifestazione televisiva Super Karaoke, condotta da Michelle Hunziker e in programma il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere Resentello, la Città di Ventimiglia ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità e alla sosta.

Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 00:00 di lunedì 24 agosto fino a giovedì 10 settembre per consentire le operazioni di montaggio, smontaggio e la permanenza dei mezzi tecnici della produzione Mediaset. L'accesso sarà vietato al parcheggio ex Gil, all'area demaniale tra gli stabilimenti Marco Polo e Miramare e nel tratto di via Chiappori compreso tra Passeggiata Oberdan e via Vittorio Veneto, dove l'ingresso sarà garantito solo ai residenti diretti ai garage privati.

Dalle 08:00 del 24 agosto scatterà anche il divieto di transito pedonale nelle medesime aree, con percorsi alternativi individuati lungo via Giovanni XXIII, via Vittorio Veneto, via Fondega e via Milite Ignoto.

Contestualmente, in Passeggiata Oberdan (tra via Fondega e via Milite Ignoto) sarà istituito il divieto di sosta e accesso, eccetto per i motoveicoli sul lato monte e per il carico/scarico merci sul lato mare. I cassonetti della differenziata presenti all'ex Gil verranno spostati temporaneamente in via Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII e via Milite Ignoto.

Durante le tre serate di spettacolo, l'intera area tra Passeggiata Oberdan e via Chiappori sarà completamente blindata al traffico con barriere antisfondamento per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Per raggiungere il centro cittadino, l'Amministrazione comunale invita residenti e visitatori a usufruire dei parcheggi alternativi di via Tenda, piazza della Libertà e corso Genova, prestando attenzione alla segnaletica provvisoria.