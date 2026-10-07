Bordighera, al via il "Tour Claude Monet": un viaggio nella città del 1884 attraverso i luoghi del maestro impressionista

La cittadina della Riviera di Ponente si appresta a ripercorrere le tappe della permanenza di Claude Monet con l'iniziativa "Tour Claude Monet - Bordighera", un itinerario culturale dedicato alla scoperta della Bordighera del 1884, snodo cruciale per la maturazione stilistica ed evolutiva del celebre pittore impressionista.

L'evento è in programma per sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, con ritrovo fissato per entrambe le date alle ore 10:30 presso la storica Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5 a Bordighera. I partecipanti saranno accompagnati da Carlo Bagnasco, curatore della dimora storica, in un percorso guidato che affiancherà la visione dei paesaggi reali all'esposizione di fotografie d'epoca inedite, consentendo di identificare con precisione gli scorci e le prospettive immortalati nelle opere del maestro francese.

L'iniziativa prevede un costo di partecipazione pari a 8,00 euro a persona. Per accedere alle visite guidate organizzate negli spazi di Villa Pompeo Mariani è possibile richiedere informazioni o effettuare la prenotazione contattando la segreteria al numero telefonico 347 2364922.