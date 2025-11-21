Ponte sull’Argentina, il cantiere avanza: rimossi i parapetti, completata la prima campata lato Riva (Foto)

Proseguono senza sosta i lavori sul ponte dell’Argentina, dove il cantiere continua a trasformare giorno dopo giorno l’assetto dell’infrastruttura. Dopo l'inizio di demolizione avvenuta lo scorso 12 novembre, gli interventi stanno procedendo secondo la tabella prevista, con un avanzamento evidente sia sulla struttura del ponte sia sulle opere parallele di messa in sicurezza del torrente.

In questi giorni sono stati quasi del tutto rimossi i parapetti laterali, i primi elementi ad essere demoliti per permettere l’accesso ai mezzi e alle operazioni di smontaggio. Anche la prima campata, quella sul lato di Riva Ligure, è già stata completamente rimossa, mentre nei prossimi giorni il cantiere si sposterà progressivamente verso la sponda opposta, in direzione di Arma di Taggia. Una fase delicata, che richiede interventi mirati e costanti verifiche sulla stabilità delle strutture adiacenti.

Parallelamente, i lavori di arginatura stanno procedendo a buon ritmo. L’obiettivo è garantire una piena sicurezza idraulica del tratto, rafforzando le sponde e prevenendo possibili criticità nei mesi più piovosi. Gli operai sono impegnati anche nella realizzazione del nuovo collegamento ad anello, che permetterà alla pista ciclabile di mantenere la propria continuità nonostante l’assenza temporanea del ponte. Su questo fronte il cantiere ha subito un’accelerazione significativa: si tratta infatti di un’opera fondamentale per assicurare un transito sicuro a pedoni e ciclisti per tutta la durata dei lavori principali.

La trasformazione dell’area procede quindi spedita, in un’opera complessa che unisce demolizione, ricostruzione, interventi idraulici e soluzioni provvisorie per la viabilità leggera. I prossimi giorni saranno cruciali per il completamento della seconda fase di demolizione e per l’avanzamento del bypass ciclopedonale, opere essenziali per garantire al territorio una mobilità sicura e ordinata durante tutto il cantiere.