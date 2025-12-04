Il Corso Geometri-CAT di Ventimiglia al Salone dell'edilizia "Restructura" a Torino.

Continuano le esperienze nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro per le classi conclusive del corso Geometri-CAT (Costruzioni, ambiente e Territorio) di Ventimiglia: alle prime ore del mattino gli alunni di 4° e 5° G sono partiti, accompagnati dai docenti Maurizio Bosio, Francesco Maceli e Maria Cristina Fuganti, per visitare il Salone dell’edilizia “Restructura” a Torino.

La visita è stata molto interessante per i numerosi stand dedicati ai materiali ed ai sistemi ecosostenibili per il risparmio energetico e per le soluzioni innovative nel campo dei macchinari per i rilievi, in particolare gli scanner 3D.

Oltre al Salone vero e proprio sono stati presentati anche gli aspetti salienti dell’edificio del “Lingotto”, fulcro storico dell’economia di Torino e del Nord Italia, in quanto sede storica della FIAT, con strutture eccezionali per l’epoca, come la rampa elicoidale di accesso alla pista di collaudo in calcestruzzo armato progettata dall’Ing. Mattè Trucco nei primi anni del Novecento.

Il Lingotto, oggi in gran parte destinato ad attività commerciali, è interessante anche per gli interventi moderni progettati da Renzo Piano, fra i quali la prestigiosa pinacoteca Agnelli.

Dopo la visita al Salone dell’edilizia, gli alunni ed i professori si sono recati a Palazzo Reale, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti architettonici della residenza dei Savoia ed in particolare il capolavoro dell’architettura barocca piemontese, la Chiesa della Sindone di Guarino Guarini, opera eccezionale del Seicento.

Questa uscita didattica a Torino, che ha approfondito diversi temi dell’architettura e dell’edilizia, spaziando dall’antichità all’attualità, si inserisce nel progetto di Formazione Scuola Lavoro, che l’Istituto Fermi Polo Montale anche quest’anno ha strutturato con numerose attività ed interventi tesi ad avvicinare la scuola al mondo del lavoro, grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni dai docenti coinvolti, e grazie al costante sostegno della dirigenza dell’Istituto, nelle persone della Dirigente Scolastico Maria Grazia Blanco e del Direttore dei Servizi Amministrativi Cristiana Solazzo.