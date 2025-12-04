Galleria del Tenda: nuovi orari e regole di transito dal 5 dicembre all’11 gennaio

Da domani, e fino a domenica 11 gennaio, saranno in vigore nuovi orari e modalità di transito per la Galleria del Tenda (SS 20). Le disposizioni si applicheranno tutti i giorni, festivi compresi, per consentire lavori di manutenzione e garantire la sicurezza dei conducenti.

Orari e modalità di transito:

- Periodo di validità: 5 Dicembre 2025 – 11 Gennaio 2026

- Orario di apertura: 06:00 – 21:00 (continuo)

- Modalità di transito: Senso unico alternato

- Restrizioni: Divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

Dalle 21 alle 6 la galleria rimarrà completamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione. Le autorità raccomandano a tutti gli automobilisti di rispettare scrupolosamente gli orari e le restrizioni indicate, al fine di garantire un transito sicuro e regolare lungo la SS 20.