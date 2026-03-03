Sanremo 2026, Sistel garantisce fibra e Wi-Fi alle sale stampa e maxi schermi con picchi oltre 600 Mbps

Al Festival di Sanremo 2026, Sistel Telecomunicazioni, azienda leader nell’estremo Ponente Ligure, ha fornito la connettività internet in fibra e Wi-Fi alle due principali sale stampa. Nella Sala Roof dell’Ariston, sono stati registrati 817 device connessi e un traffico totale di 8,06 TB, con un picco di traffico dati pari a 647/323 Mbps. Il giorno di massimo afflusso, venerdì 27 febbraio alle 12:30, erano collegati 331 client.

Nella Sala Lucio Dalla del Palafiori, i device collegati sono stati 676, con un traffico complessivo di 7,40 TB e picchi di 560/298 Mbps. Il numero massimo di dispositivi collegati si è avuto venerdì 27 febbraio alle 13:00 con 326 client. Il titolare dell’azienda, Danilo Laura, ha dichiarato: “Una volta c'era una grossa differenza, adesso invece si stanno avvicinando le due sale stampa, 670 barra 323 e 560 barra 298”. Oltre alle sale stampa, Sistel ha fornito connessione anche a testate come Mondadori, Sorrisi e Canzoni, Vanity Fair e al gruppo Russo Lillo. “Tutto il Palafiori, compresa Casa Sanremo e il solettone con palco e regia, tutto fatto con le nostre fibre”, ha aggiunto Laura.

Anche i quattro maxi schermi in città, a Santa Tecla, Corso Garibaldi e Piazza Colombo, erano collegati via fibra con la regia di Rai Pubblicità, per trasmettere contenuti pubblicitari direttamente dagli schermi. Sistel ha inoltre fornito connettività suppletiva per Vanity Fair, che ha richiesto una linea performante per le dirette stringatissime.