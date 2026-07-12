Santa Tecla, tutto esaurito per FilHarmonia: emozioni e spiritualità nel sesto concerto della Stagione Internazionale 2026

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera al Forte Santa Tecla per il 6° concerto della Stagione Concertistica Internazionale 2026, promossa e organizzata dall’Associazione Musica a Santa Tecla. Protagonista il Coro FilHarmonia di Sanremo, al gran completo, diretto dal M° Giulio Magnanini, con un programma interamente dedicato alle composizioni contemporanee di ispirazione sacra.

Il concerto, dal titolo “Lux et Pax – Un cammino musicale tra preghiera e speranza”, ha proposto un viaggio alla ricerca della spiritualità contemporanea attraverso pagine di grande intensità emotiva.

La serata si è aperta con un sentito omaggio a Gino De Mori, figura di riferimento della cultura musicale sanremese e in passato grande sostenitore dell’Orchestra Sinfonica. Nel 25° anniversario della sua scomparsa, il figlio Gianfranco ha condiviso un ricordo commosso che ha introdotto il pubblico nel clima raccolto del concerto.

Nella grande sala delle armi del Forte, ha subito risuonato la densa polifonia del Requiem for the Living (2013) del compositore americano Dan Forrest, immaginato come un momento di luce e speranza per i vivi alla ricerca della pace. L’esecuzione del Coro FilHarmonia, disposto su due livelli, ha generato forti emozioni grazie a un impatto sonoro calibrato e omogeneo, sostenuto al pianoforte da Sonja Silvano e guidato con cura dal M° Magnanini.

È seguito l’Agnus Dei di Samuel Barber (1936), ispirato alla polifonia classica ma trasfigurato da una cantabilità moderna e ricca di pathos. Il Coro ha interpretato la pagina con vocalità intensa e coinvolgente.

Nella lode gioiosa del Cantate Domino del compositore giapponese Ko Matsushita, l’ensemble ha espresso scelte timbriche ampie e coinvolgenti che hanno entusiasmato il pubblico.

Il programma si è concluso con il celebre Le Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré, pagina di straordinaria bellezza e intima riflessione, eseguita con eleganza dal Coro FilHarmonia, che ne ha valorizzato colori e sfumature espressive.

A chiudere la serata, un gradito fuori programma: la Ave Maria del M° Luciano Capurro di Sanremo, accolta da applausi scroscianti e ripetuti richiami alla ribalta per il M° Magnanini e tutti i protagonisti di questo intenso momento di grande musica.



Prossimo appuntamento: Gran Concerto di chiusura 'Incanto romantico'

Forte Santa Tecla – Venerdì 31 luglio, ore 19

Programma:

Chopin – Concerto in mi minore op. 11 per pianoforte e orchestra

Mendelssohn – Sinfonia n. 10 in si minore

Elgar – Serenata per archi op. 20

Esecutori:

Gli archi dell’Orchestra Classica di Alessandria

Maria Gloria Ferrari, pianoforte

Direttore: Fabio Marra

Come di consueto, il concerto sarà preceduto da una presentazione storico-musicale a cura del Prof. Fabio Marra, che introdurrà il pubblico alla dimensione artistica ed estetica delle composizioni in programma.



Informazioni

Ingresso ai concerti

Villa Nobel e Palazzo Roverizio: 12 euro

Forte Santa Tecla: 15 euro

Gratuito per i minori di 18 anni

Prenotazioni

Villa Nobel – Tel. 0184 501017

338 2987503