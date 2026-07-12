Taggia, grande successo per la Festa della Musica: il centro storico si trasforma in un palcoscenico tra concerti, spettacoli e sapori (Foto)

Il centro storico di Taggia si è confermato ancora una volta il cuore pulsante dell'estate cittadina con il grande successo della Festa della Musica, appuntamento ormai immancabile del calendario delle manifestazioni estive. Fin dalle 18.00 le vie e le piazze del borgo si sono riempite di residenti, turisti e famiglie che hanno scelto di trascorrere una serata all'insegna della musica dal vivo, dello spettacolo e della buona cucina. Un flusso continuo di persone ha animato gli scorci più suggestivi del centro storico, regalando un'atmosfera di festa che si è protratta fino a tarda sera e confermando il forte richiamo di una manifestazione ormai diventata una tradizione.

Determinante, come ogni anno, la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le attività commerciali del borgo, con bar e ristoranti che hanno contribuito alla riuscita dell'evento proponendo specialità gastronomiche e prodotti del territorio. A fare da colonna sonora alla serata sono state le numerose band e gli artisti distribuiti nelle diverse piazze e lungo le vie del centro storico, capaci di spaziare tra generi musicali differenti e soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Un'offerta ricca e variegata che ha trasformato l'intero borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sono stati gli spettacoli itineranti con trampolieri e giocolieri luminosi di Fem Spettacoli, molto apprezzati soprattutto dai più piccoli, insieme ai giochi gonfiabili allestiti nelle piazze e alla baby dance in piazza Garibaldi. Un programma pensato per coinvolgere tutta la famiglia e rendere la Festa della Musica un evento capace di unire generazioni diverse in un clima di condivisione e divertimento, valorizzando al tempo stesso uno dei borghi più caratteristici del Ponente ligure.

"La Festa della Musica si conferma uno degli appuntamenti più partecipati dell'estate taggese. Vedere il nostro centro storico così vivo, pieno di persone e di musica è motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento – commercianti, ristoratori, artisti, associazioni e volontari –, permettendo ancora una volta la perfetta riuscita della manifestazione", ha commentato l'assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte. Un'edizione che ha rispettato le aspettative, confermando la capacità di Taggia di attrarre visitatori e valorizzare il proprio patrimonio storico e commerciale attraverso eventi di qualità.

(Foto di Cristian Flammia)