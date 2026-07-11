“Note d’Estate” incanta il Forte dell’Annunziata: la Banda Città di Ventimiglia celebra musica, tradizione e comunità

Una serata di musica, emozioni e condivisione ha impreziosito la splendida cornice del Forte dell’Annunziata in occasione del concerto 'Note d’Estate – Tra cinema e tradizione' della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia APS', diretta dalla Maestra Diandra Di Franco.



"Nonostante il ricco calendario di appuntamenti che ha caratterizzato la città nella stessa serata - si spiega nel comunicato - , numeroso è stato il pubblico che ha scelto di assistere alla proposta musicale della storica formazione intemelia, confermando ancora una volta il forte legame tra la Banda, i cittadini e gli appassionati di musica. La suggestiva cornice del Forte dell’Annunziata, con la sua straordinaria vista sul mare e il fascino della sua storia, ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale, offrendo al pubblico un’atmosfera unica in cui musica, cultura e territorio si sono incontrati.



Ad aprire la serata è stata la 'Junior Marching Band', formazione giovanile di percussioni e fiati della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia APS', che ha portato sul palco energia, ritmo e freschezza attraverso coreografie e melodie capaci di conquistare il pubblico fin dalle prime note. Successivamente la Banda ha accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema e alcune delle pagine più amate del repertorio bandistico, regalando momenti di intensa partecipazione e grande apprezzamento.



La serata ha rappresentato un’ulteriore conferma del ruolo della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia APS', realtà cittadina attiva dal 1853, impegnata nel custodire la tradizione musicale e nel rinnovarla attraverso nuovi progetti e il coinvolgimento delle giovani generazioni. Un appuntamento che ha saputo unire musica, memoria e valorizzazione del territorio, confermando ancora una volta il Forte dell’Annunziata come luogo privilegiato per eventi culturali capaci di creare emozioni e momenti di incontro per la comunità".