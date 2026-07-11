Addio a Peppino di Capri, morto a 87 anni: due volte vincitore di Sanremo e protagonista della musica italiana

È morto questa mattina nella sua amata isola di Capri Peppino di Capri, uno dei grandi protagonisti della musica italiana. L'artista aveva 87 anni ed è scomparso al termine di una lunga malattia. La notizia è stata diffusa da Il Mattino online e ha rapidamente fatto il giro del Paese, suscitando il cordoglio del mondo della musica e di quanti hanno accompagnato la propria vita con le sue canzoni. Con lui se ne va una delle voci più riconoscibili della tradizione melodica italiana, capace di attraversare epoche e generazioni senza mai perdere il favore del pubblico. Lascia i figli Nico, nato dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti con la moglie Giuliana Gagliardi.

All'anagrafe Giuseppe Faiella, Peppino di Capri era nato il 27 luglio 1939 sull'isola che lo aveva visto crescere e alla quale è sempre rimasto profondamente legato. Il suo talento musicale si manifestò fin da giovanissimo, dando il via a una carriera straordinaria che lo avrebbe portato a diventare uno degli interpreti più amati della canzone italiana. Numerose le partecipazioni al Festival di Sanremo, manifestazione che riuscì a conquistare in due occasioni, consolidando il proprio posto nella storia della musica nazionale. Un percorso artistico lungo oltre sessant'anni, segnato da successi che hanno saputo superare il trascorrere del tempo.

Tra gli anni Sessanta e quelli successivi arrivarono alcuni dei suoi brani più celebri, diventati autentici classici del repertorio italiano. Canzoni come "Champagne", "Roberta", "E mo e mo", "Let's Twist Again" e "St. Tropez Twist" hanno accompagnato intere generazioni, contribuendo a rendere Peppino di Capri uno degli artisti più popolari del panorama nazionale. Nato in una famiglia di musicisti, aveva fatto della musica la propria ragione di vita, riuscendo a coniugare eleganza interpretativa, melodia e uno stile inconfondibile che gli è valso l'affetto di milioni di italiani. Peppino Di Capri è stato l'ultima volta sul palco dell'Ariston di Sanremo nel 2023.

L'ultima apparizione pubblica risale a circa un anno fa, in occasione di una serata organizzata in suo omaggio. Accolto da una lunga standing ovation, l'artista aveva chiesto il microfono per esibirsi insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo Faiella. In quell'occasione aveva regalato al pubblico l'interpretazione di "Champagne" e "Il sognatore", in un momento carico di emozione che oggi assume un significato ancora più profondo. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della musica italiana, ma resta un patrimonio di canzoni destinate a continuare a vivere nel tempo.