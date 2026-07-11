Annullato lo spettacolo "The queen of rock" del 30 luglio all'Ariston: previsti rimborsi per i biglietti acquistati

Lo spettacolo "The queen of rock", in programma il prossimo 30 luglio al Teatro Ariston di Sanremo, è stato annullato. La comunicazione è arrivata direttamente dagli organizzatori, che hanno spiegato come la cancellazione dell'appuntamento sia dovuta a problemi tecnici della compagnia impegnata nella realizzazione dello show.

La serata, attesa dal pubblico sanremese e dai turisti presenti in città, non potrà quindi essere recuperata nella data prevista. "Si comunica che lo spettacolo The queen of rock del 30/7 è stato annullato per problemi tecnici della compagnia", si legge nella nota diffusa nelle scorse ore. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, è stato comunicato che saranno rimborsati secondo il canale utilizzato per l'acquisto. Chi ha comprato il tagliando direttamente alla cassa del Teatro Ariston dovrà rivolgersi alla biglietteria della struttura per ottenere il rimborso.

Per gli acquisti effettuati attraverso TicketOne, invece, sarà necessario fare riferimento al circuito stesso. I biglietti acquistati online tramite i canali aristonsanremo.com e Webtic verranno invece rimborsati automaticamente, senza bisogno di presentare alcuna richiesta da parte degli acquirenti.

Gli spettatori che avevano già programmato la partecipazione allo spettacolo potranno quindi attendere le procedure previste dal proprio canale di acquisto. La compagnia e gli organizzatori hanno provveduto a informare il pubblico dell'annullamento appena definita la situazione tecnica che ha impedito la messa in scena.