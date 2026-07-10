Ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia un fine settimana tra musica e teatro con Liber Theatrum

Un fine settimana dedicato alla musica e al teatro ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, dove Liber Theatrum propone due appuntamenti consecutivi.

Il primo evento è in programma sabato 11 luglio alle 19 con "Tra cielo e cuore – Viaggio corale tra Natura e Sentimento". Protagonista sarà il Complesso Voci Ghost Notes di Genova, diretto da Gianfranco Giolfo. Il concerto si terrà ai Giardini Botanici Hanbury, in frazione Mortola, Corso Montecarlo 43, a Ventimiglia. L'ingresso è libero e gratuito.

Domenica 12 luglio alle 21.30, nella stessa cornice dei Giardini Botanici Hanbury, andrà invece in scena lo spettacolo teatrale "Alzando gli occhi al cielo di notte", realizzato in ricordo di Carlo Maria Maggia. La rappresentazione è curata da Liber Theatrum con la regia di Diego Marañón.

Sul palco saranno presenti Barbara Piombo, Emilia Biagiotti, Francesco Criminisi, Gianluca Castoldi, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Marisa Cita, Mirella Fazzolari, Monica Rossi, Peppe Famà, Silvia Oliva, Sylvie Cicala e Stella Perrone.

Per lo spettacolo teatrale l'ingresso è di 13 euro, con biglietto ridotto a 10 euro per i soci Coop e per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.