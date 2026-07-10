"Passi e Scatti", successo alla galleria civica della Pigna di Sanremo per la mostra fotografica dei giovani della comunità Padre Semeria

L’esposizione ha raccontato il territorio del Ponente ligure attraverso lo sguardo dei ragazzi della comunità educativa Padre Semeria e di due giovani partecipanti esterni, protagonisti di un percorso che ha unito cammino, scoperta e fotografia come strumenti di crescita, inclusione ed espressione personale.

Nel corso dei cinque giorni di apertura, la mostra ha accolto numerosi visitatori che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità delle fotografie e per il significato del progetto. Molti hanno voluto lasciare sul quaderno delle firme pensieri, riflessioni e parole di incoraggiamento, testimoniando come le immagini siano riuscite a suscitare emozioni profonde e a creare un autentico dialogo con il pubblico.

Il finissage si è svolto in un clima di festa e condivisione: i ragazzi protagonisti del progetto si sono ritrovati per un pranzo conviviale all’interno dei locali della galleria, celebrando insieme il percorso compiuto e il successo dell’iniziativa.

L’assessore alla cultura Enza Dedali rivolge “un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno visitato la mostra, agli educatori, ai volontari, ai sostenitori del progetto e, soprattutto, ai giovani autori che, con i loro "passi" e i loro "scatti", hanno saputo raccontare il territorio con sensibilità, autenticità e uno sguardo capace di emozionare. Un grazie speciale va al fotografo che ha guidato i ragazzi in questo percorso: Max Mencarelli. Il consenso ricevuto e il successo di questa mostra rappresentano un importante punto di partenza, confermando l’interesse verso un modo di fare cultura capace di coinvolgere, emozionare e creare relazioni. L'entusiasmo del pubblico e dei partecipanti è oggi la spinta per dare forma a nuove idee e progetti, già in fase di sviluppo, che continueranno ad esplorare linguaggi artistici diversi e nuove occasioni di condivisione”.