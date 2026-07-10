Ceriale Summer Festival, “Saturday Night” porta in piazza della Vittoria cinque serate di musica e animazione

Sabato 11 luglio, alle 22, piazza della Vittoria a Ceriale ospiterà il primo appuntamento di 'Saturday Night', il ciclo di serate inserito nel cartellone del Ceriale Summer Festival, la rassegna estiva organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale.
Le serate, a ingresso libero e gratuito, proporranno musica, animazione e momenti di divertimento per tutte le età. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni sabato, con l'unica eccezione del 14 agosto, in programma di venerdì.
Questo il calendario completo degli eventi:
- Sabato 11 luglio: discoteca, animazione e balli di gruppo;
- Sabato 18 luglio: discoteca e animazione;
- Sabato 25 luglio: Super Dance Party dagli anni '90 a oggi;
- Sabato 1° agosto: Super Dance Party dagli anni '90 a oggi;
- Venerdì 14 agosto: Super Dance Party dagli anni '90 a oggi con tributo a Gigi D'Agostino.
A presentare tutte le serate sarà la giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.