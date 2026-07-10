Bordighera, Raffaella Fenoglio presenta "Dragonfly": incontro con i giovani lettori e laboratorio creativo

Prosegue la collaborazione tra Il Festival delle Ragazze e l'associazione Ra.Na.Bo. Bordighera con un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e alla creatività rivolto ai più giovani.

Giovedì 16 luglio, alle ore 10, l'autrice Raffaella Fenoglio incontrerà i ragazzi della scuola estiva e il pubblico per presentare il romanzo "Dragonfly", pubblicato da Einaudi Ragazzi. L'iniziativa offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino l'autrice e approfondire i temi dell'opera attraverso un momento di dialogo dedicato ai giovani lettori.

Al termine della presentazione, la mattinata proseguirà con un laboratorio creativo a tema, pensato per coinvolgere i partecipanti in un'attività pratica finalizzata a stimolare fantasia, manualità e condivisione.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza, oltre che ai turisti e agli appassionati di lettura, confermando l'obiettivo della collaborazione tra Il Festival delle Ragazze e Ra.Na.Bo. Bordighera di promuovere occasioni di incontro, cultura e crescita dedicate alle nuove generazioni.