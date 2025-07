Ventimiglia, accampamenti abusivi in spiaggia: sgomberati dagli agenti in e-bike (Foto)

Tende, sdraio e rifiuti. Sono stati trovati e sgomberati dagli agenti della polizia locale in e-bike alcuni accampamenti abusivi presenti in spiaggia nei pressi della foce del fiume Roya a Ventimiglia.

Secondo intervento riuscito per il nuovo servizio di pattugliamento della polizia locale, partito martedì, voluto dall'Amministrazione Di Muro per garantire sicurezza in città, in particolar modo nella stagione estiva considerato l'arrivo di turisti italiani e stranieri.

Gli agenti in e-bike, infatti, garantiscono una presenza e un monitoraggio maggiori sul territorio e un supporto per i ventimigliesi e non principalmente sul lungomare, sulle piste ciclabili, nell’area portuale e nel centro storico.