Mareggiata a Vallecrosia, le onde raggiungono la passeggiata: strada chiusa (Foto)

06 febbraio 2026

Scatta il divieto di transito in un tratto del lungomare

Strada chiusa per mareggiata a Vallecrosia. Una parte del lungomare, il tratto tra via I Maggio e il confine con il comune di Camporosso, non è, infatti, transitabile.

Pioggia e vento che si sono abbattuti ieri e nella notte sul Ponente hanno in effetti incrementato la forza delle onde che sono giunte fino sul lungomare lasciando sabbia, pietre, canne, tronchi di legno e acqua marina sull'asfalto. E' scattato così il divieto di transito veicolare e pedonale.

Inoltre, le barriere di terra, sabbia e pietre realizzate intorno a ristoranti, bar e stabilimenti balneari non sono bastate a proteggerli totalmente dalla furia delle onde che hanno creato così alcuni danni.

 

Elisa Colli

