Imperia, accolti 14 nuovi Vice Ispettori del 19° corso: assegnazioni agli uffici della Questura

Sono arrivati oggi alla Questura di Imperia quattordici nuovi Vice Ispettori, provenienti dal 19° corso di formazione svoltosi presso gli Istituti di Nettuno e Spoleto. I neo assegnati sono stati accolti dal Questore per la formale presa in forza e l’avvio del loro percorso professionale. I Vice Ispettori saranno destinati agli uffici ritenuti maggiormente rilevanti, dove saranno chiamati a svolgere compiti delicati e a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno delle diverse articolazioni della Questura.

Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Questore ha rivolto ai nuovi arrivati un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire e richiamando i valori fondamentali del servizio, della legalità e della responsabilità verso la collettività. La Questura di Imperia formula ai nuovi Vice Ispettori i migliori auguri per un proficuo inizio di carriera, nella convinzione che sapranno operare con professionalità, dedizione e senso del dovere, esercitando con equilibrio e competenza le funzioni attribuite dalla legge.