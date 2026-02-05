Processo Possamai, sentiti gli ultimi testimoni: istruttoria verso la chiusura

Nuova tappa questa mattina, al Tribunale di Imperia, nel processo a carico di Osvaldo Possamai, imprenditore ed ex assessore della giunta Olivo a Bordighera, imputato per autoriciclaggio e appropriazione indebita. L’udienza ha segnato un passaggio importante nell’istruttoria, ormai prossima alla conclusione.

Nel corso della mattinata sono stati sentiti gli ultimi due testimoni dell’accusa, ai quali si sono aggiunti tre testi della difesa, indicati dall’avvocato Marco Bosio. Un’udienza densa, che ha consentito alle parti di completare gran parte dell’attività istruttoria prevista.

All’appello restano ora due testimoni, la cui audizione potrebbe avvenire nella prossima udienza già calendarizzata per mercoledì 12 febbraio alle ore 11.30. In quella stessa data, salvo imprevisti, è prevista la chiusura dell’istruttoria e l’avvio della discussione finale, passaggio decisivo prima della fase conclusiva del processo.

Il procedimento, che riguarda fatti contestati all’ex amministratore pubblico e imprenditore, si avvia dunque verso la sua fase finale dopo una lunga istruttoria dibattimentale. L’udienza di febbraio potrebbe rappresentare un momento chiave per definire il quadro complessivo dell’accusa e delle difese, aprendo la strada alle conclusioni delle parti e, successivamente, alla decisione del giudice.