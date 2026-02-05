 / Cronaca

Arma di Taggia, 20enne investito in via Blengino: trasportato in codice giallo a Sanremo

Il giovane ha riportato dolore a una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Intervento dei soccorsi e rilievi per ricostruire la dinamica

Un ragazzo di 20 anni è stato investito questa mattina ad Arma di Taggia, in via Blengino, mentre si trovava sulla carreggiata. L’incidente ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi, che hanno valutato le condizioni del giovane sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: il giovane lamentava dolore a una gamba, ma non risultano traumi gravi.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso.

L’episodio si è verificato nel territorio di Arma di Taggia, lungo una strada particolarmente frequentata nelle ore di punta.

Andrea Musacchio

