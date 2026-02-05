 / Cronaca

Stazione di Sanremo: si ferma uno dei nuovi tapis roulant inaugurati pochi giorni fa, riparato in 55 minuti

Blocco, per ragioni di sicurezza, provocato dal pezzo di una valigia finito negli ingranaggi

A distanza di pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, uno dei tapis roulant appena messi in funzione alla stazione ferroviaria di Sanremo si è già fermato, tornando a creare disagi per pendolari e viaggiatori, proprio nel tunnel di collegamento tra l’ingresso e i binari. Il guasto è stato segnalato nelle ultime ore da diversi utenti, che si sono ritrovati costretti nuovamente a percorrere a piedi il lungo corridoio, spesso con valigie al seguito. Una situazione che riporta alla memoria le criticità storiche dell’impianto, al centro per anni di lamentele e segnalazioni, e che rende amara una riapertura accolta con grande soddisfazione solo martedì scorso.

L’intervento, dal valore di 3 milioni di euro per i soli tapis roulant e inserito in un piano complessivo da 15 milioni di euro di Rete Ferroviaria Italiana, era stato presentato come risolutivo: impianti completamente nuovi, elettrogestiti, dotati di sensoristica di sicurezza di ultima generazione e predisposti per la telegestione dalla Control Room Stazioni. Proprio queste caratteristiche dovrebbero consentire, una volta completata la piena attivazione del sistema SEM, interventi rapidi in caso di malfunzionamento e una riduzione dei tempi di fermo.

RFI è subito intervenuta e l'impianto è stato riparato in 55 minuti. Il fermo del tapis roulant è stato dovuto al pezzo di una valigia che si è infilato all'interno e che, per ragioni di sicurezza, ne provoca il blocco immediato.

Carlo Alessi

