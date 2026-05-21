Sanremo: ladro seriale nel centro della città per svuotare le auto dei turisti con un trapano, arrestato

Prendeva di mira le auto in sosta, distruggeva i finestrini e portava via tutto quello che trovava all'interno, dagli spiccioli fino ai capi d'abbigliamento. La Polizia di Stato di Sanremo ha messo fine alla scia di colpi messi a segno da un 50enne straniero, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché ritenuto responsabile di molteplici furti aggravati.

L'uomo era diventato il terrore degli automobilisti nella città matuziana, concentrando la sua attività criminale in particolare nelle zone limitrofe a Piazza Eroi Sanremesi. L'indagine, condotta congiuntamente dalla Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Sanremo e dal personale del Controllo del Territorio, ha permesso di ricostruire il modus operandi del malvivente: l'uomo agiva principalmente utilizzando una punta da trapano per infrangere i vetri delle portiere senza fare troppo rumore, per poi saccheggiare l'abitacolo.

Il primo stop era arrivato nel mese di aprile di quest'anno, quando gli agenti della Squadra Volante erano riusciti a bloccarlo e arrestarlo in flagranza di reato. In quell'occasione, dopo aver spaccato il finestrino di un'auto, si era impossessato di alcune monete, poi restituite al legittimo proprietario. Dopo la convalida dell'arresto, il Giudice del Tribunale di Imperia lo aveva sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

La misura cautelare non è bastata a frenare l'attività del 50enne. L'uomo ha infatti continuato a colpire quotidianamente e anche in pieno giorno, prendendo di mira prevalentemente le vetture di ignari turisti stranieri e asportando oggetti di ogni genere, inclusi generi alimentari e capi di vestiario.

Di fronte alla reiterazione del reato, alla gravità dei fatti e alla palese pericolosità sociale del soggetto, il Commissariato di Sanremo ha inoltrato una dettagliata richiesta alla Procura della Repubblica di Imperia. Il GIP, preso atto del totale disprezzo delle prescrizioni, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti lo hanno prelevato e, dopo gli atti di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa di Reclusione di Sanremo a Valle Armea, dove si trova ora ristretto.