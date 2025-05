Torna il maltempo, domani allerta gialla su tutta la Liguria: a Ponente forti piogge e mare mosso

Dopo il soleggiato intervallo della mattinata odierna, propiziato da una rimonta anticiclonica che con il passare delle ore lascerà posto ad acquazzoni in estensione a partire dai rilievi, domani avremo un nuovo passaggio perturbato. L'ingresso di aria fredda in quota porterà ancora condizioni di instabilità favorevoli alla formazione di temporali forti sopra la Liguria.

Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalle 6.00 alle 18.00 di giovedì 22 maggio su tutta la Liguria (l'area A dalle 9.00).

Due le fasi principali attese per domani.

Al mattino, soprattutto sugli appennini del centro-levante, si potranno formare diverse linee temporalesche con possibilità di intensità oraria molto forte e, in caso di organizzazione delle strutture precipitative, persistenza di qualche ora sulla stessa zona.

L'ingresso dell'aria fredda in quota nella parte centrale della giornata segnerà l'inizio della seconda fase, caratterizzata ancora da temporali, questa volta meno stazionari, ma accompagnati da grandine (di piccole e medie dimensioni), e colpi di vento in concomitanza delle precipitazioni più intense.

Al pomeriggio i temporali andranno dai rilievi del centro-ponente in estensione verso il mare.

È utile ricordare come sia possibile prevedere "relativamente bene" alcune caratteristiche dei temporali (quali intensità, persistenza, grandine e colpi di vento), mentre è impossibile avere il giorno prima il dettaglio al chilometro o al minuto: una certa indeterminatezza è intrinseca nella fisica dell'atmosfera che, proprio in occasione di questi fenomeni così intensi, non si può determinare con la precisione che tutti vorremmo.

Il mare sarà molto mosso, con possibile mareggiata domani sera sulle coste di levante.

L'avviso meteo nel dettaglio

Domani: L'arrivo di una perturbazione è associato a piogge e temporali fin dal mattino specie sulle zone interne di Centro-Levante con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Dalle ore centrali aumento dell'instabilità anche nell'Imperiese con temporali in estensione dai rilievi verso la costa, anche associati a grandine e locali colpi di vento. Cumulate significative su DE, ossia i bacini liguri padani di Ponente e bacini liguri padani di Levante. In serata migliora a Ponente, persiste instabilità a Levante. Venti forti (50-60 km/h) meridionali e mare in aumento a molto mosso, localmente agitato su C per onda di libeccio.

Dopodomani:

residua instabilità nelle prime ore su C, ossia Bacini Liguri Marittimi di Levante, con possibili rovesci o temporali sparsi in esaurimento entro la mattinata. Locale instabilità pomeridiana nell'interno con possibili isolati rovesci o temporali in particolare sui rilievi alpini. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio su C in scaduta già dalla mattinata.