Sanremo, controlli rafforzati contro degrado e abusivismo: sgomberi alla Pigna e vigilanza anche durante le festività

Proseguono a Sanremo i servizi appiedati della polizia locale con finalità di contrasto al degrado e tutela della sicurezza urbana, concentrati in particolare nel centro cittadino. Nell’ultima settimana i controlli hanno interessato le aree di piazza Eroi Sanremesi e le zone limitrofe, con un’attenzione specifica anche alla Città Vecchia e al quartiere della Pigna.

Nel corso delle attività sono state contestate diverse violazioni a persone sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via, in violazione dell’ordinanza numero 74 del sindaco di Sanremo, tuttora in vigore. Due cittadini stranieri, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Sempre nell’area della Pigna, la polizia locale è intervenuta su due immobili di proprietà comunale, più volte oggetto di occupazioni abusive, procedendo allo sgombero e alla rimozione dei rifiuti presenti all’interno.

A fare il punto sulle attività è il comandante della polizia locale, Fulvio Asconio, che sottolinea la continuità dell’impegno sul territorio. “Noi continuiamo imperterriti e abbiamo programmato attività anche durante le festività. L’ordinanza antialcol coprirà chiaramente tutto il periodo festivo”, spiega Asconio evidenziando come il provvedimento abbia già prodotto effetti concreti. “I risultati sono stati ottimi, con episodi molto contenuti. I controlli vengono svolti in piena sintonia con le altre forze di polizia e con i carabinieri, con cui c’è un’ottima collaborazione”.

L’attenzione resta alta anche sul fronte della Pigna, una delle zone più delicate della città. “Continuiamo i controlli e segnaliamo puntualmente tutto alla Prefettura. L’importante è esserci ed essere presenti sul territorio - aggiunge il comandante. “Cerchiamo di intensificare la nostra presenza soprattutto nelle ore serali, quando cala il buio, perché è in quei momenti che si concentrano le maggiori criticità”.

Un’azione che trova il pieno sostegno dell’amministrazione comunale. Come filtra da Palazzo Bellevue, il sindaco Alessandro Mager continua a seguire in prima persona il lavoro svolto fin qui, operando a stretto contatto con il comando della polizia locale. D’altronde non è un segreto: il tema della sicurezza urbana resta una priorità e la presenza costante e visibile degli operatori sul territorio è considerata un elemento fondamentale per il presidio delle aree più sensibili e per la vivibilità della città.