Bordighera, arrestati due giovani per “fuga pericolosa”: prima applicazione nel Ponente del nuovo Decreto Sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Bordighera hanno tratto in arresto due cittadini tunisini, entrambi ventenni e già noti alle forze dell’ordine, responsabili di una fuga ad elevata pericolosità nel centro cittadino. L’episodio rappresenta una delle prime applicazioni nel Ponente ligure del nuovo reato di “fuga pericolosa”, introdotto dal Decreto Sicurezza (D.L. 23/2026).

L’intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un ciclomotore Aprilia Scarabeo procedere a velocità sostenuta e con i fari spenti lungo via Vittorio Emanuele II. Nonostante l’attivazione dei dispositivi luminosi e sonori, i due occupanti hanno ignorato l’alt e si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro, durante il quale i giovani hanno effettuato manovre estremamente pericolose: cambi repentini di direzione, zig-zag tra i veicoli, tratti percorsi sui marciapiedi sfiorando i pedoni e tentativi di ostacolare la pattuglia. I Carabinieri, mantenendo una distanza di sicurezza per tutelare l’incolumità pubblica, sono riusciti a seguirli fino a via Roberto, dove i fuggitivi hanno abbandonato il mezzo tentando di proseguire la fuga a piedi. Sono stati immediatamente bloccati e arrestati. Sul posto sono intervenute altre pattuglie in supporto. I due sono stati trovati in possesso di guanti da lavoro e di un cacciavite, sequestrato in quanto ritenuto oggetto atto ad offendere. Condotti in caserma per l’identificazione, sono risultati domiciliati nell’entroterra ventimigliese ma di fatto senza fissa dimora.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il ciclomotore era stato rubato poche ore prima a Ventimiglia. Il veicolo è stato restituito al proprietario, che ha formalizzato denuncia. I due giovani sono stati arrestati per “fuga pericolosa” (art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada) e denunciati per ricettazione; uno di loro è stato inoltre deferito per porto di oggetti atti ad offendere. Trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia, questa mattina sono stati condotti in Tribunale per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di firma per il conducente. A entrambi è stato notificato il Foglio di via obbligatorio dal comune di Bordighera, con divieto di ritorno per due anni, provvedimento emesso dal Questore di Imperia su richiesta del Comando Compagnia Carabinieri.

L’episodio conferma l’efficacia dell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri e rappresenta una delle prime applicazioni operative della nuova normativa introdotta dal Decreto Sicurezza.