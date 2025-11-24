Rissa in frazione Poggio a Sanremo e serie di episodi di criminalità: riunione in Prefettura "Aumenteranno i controlli"

Riunione di coordinamento interforze, oggi in Prefettura, a seguito di alcuni episodi di violenza e criminalità verificatisi negli ultimi giorni sul territorio provinciale. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla rissa avvenuta all’interno di un locale pubblico nella frazione Poggio di Sanremo e sull’aggressione subita da un cittadino extracomunitario nel capoluogo, episodio attribuito a due individui di origine nordafricana.

La riunione, presieduta dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione del Questore Andrea Nicola Lo Iacono, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Simone Martano, e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Omar Salvini. Durante l’incontro è stata analizzata anche la recente ondata di furti che ha interessato diverse aree della provincia, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Alla luce degli episodi registrati e della necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza alla comunità, soprattutto in vista dei tradizionali riti religiosi legati alla festività dell’Immacolata, il Prefetto ha disposto un’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta alle zone maggiormente esposte a fenomeni di marginalità sociale, ai luoghi di ritrovo più frequentati e già teatro di episodi di tensione tra avventori, oltre che alle aree periferiche caratterizzate da abitazioni sparse, spesso più vulnerabili ai reati contro il patrimonio.

L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire ulteriori episodi critici e garantire ai cittadini un clima di maggiore sicurezza attraverso una presenza più capillare e coordinata delle forze dell’ordine sul territorio provinciale.