Fulmine sul campanile di Corte, droni dei Vigili del Fuoco in volo sulla frazione: 20 abitazioni in zona rossa (Video)

Proseguono senza sosta le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza nella frazione di Corte, nel Comune di Molini di Triora, dove nel tardo pomeriggio di ieri un fulmine ha colpito il campanile della chiesa provocando gravi danni strutturali e facendo scattare l’evacuazione di residenti e turisti.

Nella giornata di oggi è entrato in azione anche il nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco della Liguria, specializzato nei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, con droni utilizzati per effettuare sopralluoghi dall’alto sulla struttura lesionata.

L’obiettivo delle verifiche è monitorare la stabilità delle parti rimaste del campanile e individuare eventuali ulteriori criticità che potrebbero rappresentare un pericolo per le abitazioni vicine e per l’area circostante.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è in corso dalle 20.38 di ieri sera, subito dopo il violento temporale che ha colpito l’alta Valle Argentina. Sul posto stanno operando la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, il funzionario di servizio e il nucleo SAPR della Liguria, oltre ai carabinieri, ai tecnici comunali, ai delegati della Curia di Ventimiglia e al sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, sono state evacuate complessivamente nove persone: due residenti della frazione e sette turisti stranieri ospiti di una struttura ricettiva presente nell’area interessata.

Attorno alla chiesa è stata inoltre istituita una vasta zona rossa che comprende circa venti abitazioni considerate potenzialmente esposte a rischio a causa delle condizioni del campanile danneggiato dal fulmine.

Le immagini raccolte dai droni serviranno nelle prossime ore a stabilire con precisione la situazione della struttura e a pianificare gli interventi successivi di messa in sicurezza.

Per la giornata di domani è infatti previsto anche l’arrivo del nucleo SAF dei Vigili del Fuoco, il reparto Speleo Alpino Fluviale specializzato negli interventi in quota e in scenari complessi. La squadra SAF dovrà occuparsi della rimozione delle parti pericolanti del campanile e della definitiva messa in sicurezza dell’area attorno alla chiesa.