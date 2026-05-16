Bidoncino di vernice cade dallo scooter in piazza San Siro: mattinata movimentata nel cuore di Sanremo

Mattinata decisamente sfortunata per uno scooterista a Sanremo, protagonista involontario di un episodio avvenuto nelle prime ore di oggi in piazza San Siro, proprio davanti alla storica concattedrale cittadina.

Secondo quanto ricostruito, durante il transito in piazza sarebbe caduto dal mezzo un bidoncino di pittura che, nell’impatto con il suolo, si è aperto facendo riversare la vernice sulla pavimentazione in pietra della piazza.

Una situazione resa ancora più delicata dal luogo in cui è avvenuto l’episodio: proprio davanti alla concattedrale di San Siro, zona particolarmente frequentata al mattino da residenti, fedeli, turisti e dalle numerose comitive straniere presenti in città anche per il mercato settimanale.

Lo scooterista ha immediatamente cercato di limitare i danni, tentando di pulire la superficie e recuperando della segatura per coprire la grossa chiazza di vernice in attesa dell’arrivo degli operatori incaricati della bonifica.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la situazione evitando che i passanti e i gruppi di turisti finissero nella vernice fresca peggiorando ulteriormente il problema.

Poco dopo è arrivato anche un operatore di Amaie Energia, supportato dallo stesso responsabile dell’accaduto che, secondo quanto riferito, si sarebbe subito presentato agli agenti ammettendo le proprie responsabilità e mostrando disponibilità a collaborare anche economicamente per il ripristino dell’area.

Gli agenti intervenuti avrebbero riconosciuto proprio la buona volontà dell’uomo, che avrebbe cercato sin da subito di porre rimedio all’incidente.