Ambiente, creatività e impegno: le scuole di Taggia conquistano la Bandiera Verde (Foto)

Mattinata di festa e consapevolezza a Taggia, dove le scuole primarie “Pastonchi” di Arma di Taggia, “Mazzini” di Taggia-Levà e “Soleri” di Taggia hanno ricevuto la Bandiera Verde, riconoscimento attribuito nell’ambito del programma internazionale Eco-Schools per l’impegno ambientale e la cittadinanza attiva. La consegna è avvenuta direttamente presso i tre plessi scolastici, alla presenza dei rappresentanti degli istituti e dell’assessore all’istruzione Manuel Fichera.

I bambini sono stati protagonisti assoluti di un percorso fatto di ricerca, manualità, cura degli spazi pubblici e riflessione sui temi ambientali. Ogni scuola ha sviluppato un progetto specifico che ha saputo unire didattica, creatività e responsabilità civica.

“Questi progetti rappresentano la scuola come dovrebbe essere: un luogo dove si impara facendo, dove la consapevolezza ambientale nasce dai gesti quotidiani”, ha commentato l’assessore Fichera. “Complimenti a studenti, insegnanti e a tutto il personale scolastico per l’impegno e la passione dimostrati”.

All'incontro ha preso parte anche il vicesindaco Espedito Longobardi, in qualità di assessore all’Ambiente. Durante il suo intervento alla scuola Mazzini di Taggia-Levà, ha sottolineato l’importanza del messaggio trasmesso dai più piccoli, auspicando che il loro impegno possa servire da esempio per molti adulti che, ancora oggi, ignorano le più elementari regole di civiltà e rispetto per l’ambiente, conferendo quotidianamente ogni tipo di rifiuto in modo sconsiderato.

La cerimonia di consegna delle bandiere ha rappresentato non solo il coronamento di un anno di lavoro, ma anche un messaggio potente: il cambiamento può partire anche dalle mani più piccole.