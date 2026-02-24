Ventimiglia, storie su bullismo e violenza di genere scritte da studenti: l'assessore Raco consegna il libro alle 'Biancheri'

Storie su bullismo e violenza di genere scritte da studenti. L’assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili a Ventimiglia Milena Raco consegna il libro "Ti racconto una storia" agli alunni delle classi prime dell’istituto Biancheri.

Un libro finanziato dall'Assessorato alle politiche giovanili. "Il libro raccoglie le storie scritte dagli studenti che hanno partecipato al progetto, finanziato dal comune di Ventimiglia con il capitolo dello sviluppo alle politiche giovanili, contro il bullismo e che affronta tematiche importanti come il bullismo e la violenza di genere" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Un lavoro nato dalla creatività e dalla sensibilità dei ragazzi: i testi, infatti, sono stati selezionati tra quelli scritti dagli alunni e le immagini sono state realizzate direttamente dagli stessi studenti".

"Un progetto di grande valore educativo che promuove integrazione, inclusione e rispetto dando voce ai nostri giovani e rendendoli protagonisti del cambiamento" - sottolinea - "Investire nei giovani significa costruire una comunità più consapevole e unita".