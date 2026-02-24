Sanremo, al Liceo Cassini un incontro dedicato alla rappresentanza studentesca

Si è svolto presso l’Istituto G.D. Cassini di Sanremo un incontro dedicato al tema della rappresentanza studentesca, un momento di confronto pensato per approfondire il valore di un percorso che parte dal rappresentante di classe e arriva fino agli organismi nazionali.

A portare la propria testimonianza sono stati tre giovani rappresentanti. Paloma, studentessa dell’Istituto Amoretti e rappresentante di classe della 3ª scienze umane, ha raccontato come questo ruolo sia diventato per lei un’occasione di crescita: inizialmente timorosa, ha scoperto quanto il dialogo tra studenti e docenti richieda impegno, responsabilità e capacità di mettersi al servizio degli altri.

Ludovico, rappresentante di istituto del Liceo Cassini, ha sottolineato le difficoltà di conciliare l’incarico con un anno scolastico impegnativo. Pur non sapendo esattamente cosa aspettarsi al momento della candidatura, oggi riconosce quanto sia gratificante lavorare per il bene della comunità scolastica e poter aiutare concretamente i compagni.

A offrire una visione più ampia è stata Matilde, presidente della Consulta Provinciale e Regionale degli Studenti. Ha illustrato il funzionamento della Consulta, definita un vero e proprio “mini parlamento” composto da rappresentanti di ogni istituto. Il percorso, che può arrivare fino all’UCM presso il Ministero dell’Istruzione a Roma, le ha permesso di superare paure iniziali, stringere rapporti sinceri e comprendere che rappresentare significa ascoltare, sacrificarsi e mettere al primo posto gli altri.

Durante l’ultimo incontro nazionale con il Ministro, è emersa una concreta attenzione verso le richieste degli studenti, confermando come la rappresentanza non sia un ruolo formale, ma una palestra di cittadinanza attiva.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dirigente del Liceo Cassini, Mara Ferrero, per aver promosso questo momento di riflessione e partecipazione, offrendo agli studenti un’occasione preziosa per comprendere il valore della democrazia scolastica e del coinvolgimento attivo nella vita della scuola.