Ventimiglia, utilizzo anticipato di avanzo di amministrazione: Panetta presenta pregiudiziale

Il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta presenta una pregiudiziale. E' successo nel corso della seduta odierna del consiglio comunale durante la discussione della ratifica di variazione di bilancio n. 1/2025 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale, ex articolo 42 e articolo 175 C. 4 D.LGS. 267/2000, con deliberazione n. 25 del 14 febbraio scorso.

"Deposito una pregiudiziale" - interviene il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "La variazione prevede l'utilizzo anticipato di un 1.456.674,15 euro del presunto avanzo di amministrazione. In ordine all'avanzo si può stabilire l'ammontare dello stesso solo dopo aver approvato il rendiconto consuntivo relativo al 2024. Chiudo l'anno precedente approvando il consultivo, le entrate e le uscite, e rilevo che ho un avanzo in amministrazione e posso pensare a come utilizzarlo. Mi avete stimolato a fare il formalismo che non rispettate perché andate a sostenere delle tesi assolutamente assurde e non consentite neanche di parlare e, quindi, con questo formalismo io vi faccio questa pregiudiziale".

"Con questa delibera volete farci assumere il rischio di farvi utilizzare, prima di sapere se l'avanzo ci sarà e che di importo sarà, quasi 1,5 milioni di euro. Guarda caso è proprio l'importo che mancava con l'errore che avevo evidenziato con la chiusura del bilancio previsionale del 2024" - sottolinea Panetta - "Ci chiedete di autorizzarvi ad utilizzare il presunto avanzo anche se è vincolato o accantonato. L'articolo 187 del Tuel dice 'Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termine o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente'. Dov'è la relazione del dirigente competente? La relazione garantisce che non può avviare nuove attività soggette a termini o scadenze la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente? Siamo in questo caso? Non ho la relazione, però, ho visto, dal prospetto A legato alla delibera che ci chiedete di votare, la destinazione di dette somme e sono tutte spese in evidente contrasto con la normativa. Solo un milione di quel milione e mezzo di euro è utilizzato, quanto a 500mila euro per eliminare il troncone della passerella, opera la cui urgente mancata attuazione determinerebbe non un danno per l'ente ma per l'immagine del sindaco. Basta aspettare l'approvazione del rendiconto 2024 ed entro aprile, presumo, se sarete in grado, lo farete ma oggi non si può fare".

"Altri 500mila euro per interventi sul campo Morel" - prosegue Panetta - "Opera che sicuramente deve essere fatta ma non è urgente al punto da determinare danno all'ente se si aspettano alcuni mesi dopo l'approvazione del rendiconto 2024. Urgenti sono gli interventi di manutenzione per la città, per le palestre, per le associazioni ecc. Interventi che dovevate e potevate prevedere benissimo in fase di previsione del bilancio. La necessità di inserire a bilancio l'annualità 2025 le somme derivanti e destinanti al progetto 'Hanbury blue e green', finanziato dalla compagnia San Paolo per 75mila euro, la necessità di stanziamento e incremento spesa per il capitolo di bilancio relativo agli oneri portuali per sei mila euro annualità 2025, avete fatto il bilancio 2025 senza tener conto della necessità di dover adottare il bilancio dello stanziamento di spese necessario a garantire almeno fino al 31 maggio il servizio di sorveglianza antincendio sotto al mercato coperto per un totale di 63.245 euro. Non avete previsto in sede di formazione di bilancio la necessità di dotare il bilancio dello stanziamento di spese necessario a coprire l'adeguamento Istat dell'accordo per il trasporto pubblico locale per 74 milioni e 475 euro. Il bilancio che avete approvato in fretta e furia a dicembre non tiene conto in modo esaustivo di tutte le spese del personale. Al punto che lo stesso ufficio personale, a seguito delle recenti assunzioni e cessazioni, ha chiesto una variazione compensativa all'interno dei propri capitoli di spesa".

"Ci chiedete di ratificare una variazione urgente per consentirvi di poter procedere al riallineamento del fondo pluriennale vincolato 2025 per un importo di 152mila euro" - mette in risalto Panetta - "Ci chiedete di assumerci questo rischio. Vedremo che cosa dirà la Corte dei Conti dopo aver ammesso nella stesura del testo della delibera, che sono ancora in itinere a febbraio 2025, le operazioni di revisione ordinaria dei residui che andranno a modificare le grandezze finanziarie oggi presenti in contabilità. Dite anche, sempre nel corpo della delibera, le poste accantonate nel risultato di amministrazione sono ancora in fase di quantificazione in via definitiva. Il prospetto del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2024 quantifica un valore finanziario che non può essere in ogni caso considerato somma certa. In quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla valorizzazione dei residui attivi e dei residui passivi oggetto di revisione ed eventuale cancellazione che avverrà in sede di rendiconto 2024. E' evidente che con queste frasi gli uffici vi vogliono avvertire che è meglio non forzare la mano e aspettare ma evidentemente voi parlate solo con la dirigenza, che ha sottoscritto la determinazione del 31 dicembre 2024 con la quale si introitava nel bilancio la somma 1.672.495 euro dopo aver riportato nella stessa determinazione dirigenziale frasi di una certa gravità. La determina è stata posta in essere il 31 dicembre 2024 quando non era più possibile effettuare per legge variazioni di bilancio in entrata e, particolare di non poco conto, dopo aver già approvato il 27 dicembre 2024 il bilancio di previsione con il clamoroso errore di un milione e cinquecento mila euro. E' davvero urgente deliberare oggi? Chiedo il ritiro della pratica".