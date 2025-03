Passerella a Ventimiglia, sopralluogo tecnico per la demolizione del moncone (Foto)

Un primo sopralluogo tecnico per la demolizione del moncone della passerella Squarciafichi, rimasto nel fiume Roya a Ventimiglia in seguito alla tempesta Alex avvenuta nell'ottobre del 2020, si è svolto questa mattina.

Tecnici comunali e regionali si sono, infatti, recati su ciò che resta del simbolo della città ai fini dell’allestimento dell’area di cantiere.

L'intervento verrà effettuato, come stabilito dall'Amministrazione Di Muro, utilizzando una parte della donazione del principe Alberto di Monaco. Le risorse saranno, infatti, impiegate per la realizzazione della pista da cantiere, per la demolizione e il successivo smaltimento in discarica degli inerti. A breve il Comune comunicherà il nome della ditta che effettuerà i lavori di demolizione.