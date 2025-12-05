Ventimiglia, all’I.C. Cavour il “Tour dell’Osservatorio dei Progetti Innovativi” di Scuola Digitale Liguria (foto)

Un importante appuntamento dedicato alla didattica digitale e alla condivisione delle migliori pratiche si è svolto il 4 dicembre 2025 presso l'Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, nell'ambito del ‘Tour dell'Osservatorio dei Progetti Innovativi’, promosso dal progetto regionale Scuola Digitale Liguria e finanziato da Regione Liguria.



“Unica tappa del Ponente ligure – si spiega nella nota -, l’evento è la conferma della centralità della formazione e dell'innovazione nel panorama educativo locale dell’innovativo Istituto di confine. L'iniziativa, ospitata con entusiasmo, ha avuto l’ambizioso obiettivo di valorizzare l'Osservatorio dei Progetti Innovativi come vera e propria repository d'eccellenza, una piattaforma fondamentale per documentare e rendere accessibili a tutti gli insegnanti liguri le esperienze formative di maggior valore realizzate con il digitale.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente dott.ssa Antonella Costanza, un momento di informazione e formazione plenaria che ha visto protagonisti lo Staff di Scuola Digitale, capitanato dalla dott.ssa Monica Cavallini, nel ruolo di Project Manager e dalla dott.ssa Angela Sugliano, presidente di Epict Italia; a seguire l’intervento della Mentor Antonella Marchesi e un laboratorio pratico focalizzato in particolare sulla documentazione didattica efficace e sulla diffusione delle metodologie innovative nelle classi. Presente nel suo ruolo di formatore ligure d’eccellenza il dott. Andrea Cartotto. A guidare l'Istituto in questo percorso di apertura e innovazione, la Dirigente Scolastica, che ha sottolineato l'importanza di tali iniziative per lo sviluppo professionale del corpo docente.

La formazione è stata organizzata da Scuola Digitale Liguria con il supporto dei docenti Marchesi Antonella e Barbero Miriam: una collaborazione che è un chiaro esempio di come figure dedicate, siano essenziali per trasformare la visione digitale in pratica quotidiana all'interno delle aule”.