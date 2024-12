Sanremo: consumo di alcolici in mezzo alla strada, dopo le tante lamentele arriva l'ordinanza del Sindaco

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha firmato un’ordinanza con cui viene disposto il divieto di vendita per asporto e di consumo su area pubblica di bevande alcoliche di qualunque gradazione. Sarà così vietato consumare sostanze alcoliche in determinate aree pubbliche nel periodo di dicembre e delle feste di fine anno. In particolare si tratta di quelle zone spesso occupate da persone che acquistano alcolici o super alcolici da piccoli negozi.

Il provvedimento riguarda le seguenti piazze e vie:

· via Martiri della Libertà (tratto compreso tra l’intersezione con Strada Rocca e piazza Eroi Sanremesi)

· salita San Giuseppe

· piazza Eroi Sanremesi

· salita Pescio

· via Morardo (tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri e via Giordano Bruno)

· via De Benedetti

· via Arnaldo Da Brescia

· piazza San Siro

Il provvedimento entrerà in vigore lunedì prossimo, con orario dalle 18 alle 6 del mattino, e rimarrà in vigore sino al 7 gennaio 2025. La somministrazione ed il consumo sul posto sarà consentita solo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree pertinenziali autorizzate (dehors ed equivalenti). La decisione è stata assunta per riportare ordine dopo una serie di problematiche rappresentate dai residenti della zona al sindaco ancora prima del suo insediamento ufficiale. Numerose sono state, infatti, le segnalazioni indicavano infatti capannelli di persone dedite al consumo di bevande alcoliche, con inevitabili ricadute sulla sicurezza dei cittadini, sulla vivibilità e sul decoro di quelle aree.

“La nostra attenzione verso il territorio rimane massima - ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager - e la vicinanza ai cittadini è per noi una priorità. Abbiamo quindi assunto questo provvedimento per aumentare la sicurezza in determinate zone dove erano state segnalate alcune problematiche da parte della popolazione. L’iniziativa, inserita in un quadro più ampio di interventi in tema di sicurezza, è stata condivisa con il Prefetto e le forze dell’ordine, che ringrazio per la costante collaborazione, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.

Dopo i primi interventi già messi in atto dalle forze di polizia, i controlli ora aumenteranno con la possibilità di incidere sia sulle vendite irregolari sia sui consumi. Una risposta precisa nata su impulso del sindaco di concerto con il comando della Polizia Municipale guidato da Fulvio Asconio.