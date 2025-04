Ventimiglia, mezzo in avaria in autostrada: coda di quattro chilometri sull'A10

Traffico in tilt nell'estremo ponente ligure. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati nella giornata odierna a Ventimiglia sia in autostrada che sull'Aurelia.

Un mezzo pesante è, infatti, rimasto bloccato, probabilmente per un'avaria, in una galleria nei pressi del confine tra Italia e Francia e così si è creata una coda di quattro chilometri sull'A10, in direzione Francia.

Molti automobilisti hanno così preferito uscire a Bordighera e proseguire il proprio viaggio sull'Aurelia mandando, di conseguenza, in tilt anche la viabilità cittadina in direzione Francia. Lunghe code si sono, infatti, formate, soprattutto a Latte creando, di conseguenza, disagi al traffico.