Controlli straordinari della Polizia dopo il Comitato per la Sicurezza: un arresto, denunce e sequestri

A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 18 dicembre, presieduta dal prefetto Antonio Giaccari e alla presenza delle principali autorità provinciali, è stato deciso di intensificare i controlli sul territorio per contrastare i furti in abitazione e rafforzare la sicurezza dei cittadini. Da ieri sono attivi servizi straordinari con pattugliamenti congiunti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Imperia, organizzati in due turni giornalieri, mattina e pomeriggio.

Le verifiche si sono concentrate soprattutto nel primo entroterra di Imperia, dove nei giorni scorsi si sono registrati episodi di furto, e nel territorio di Ventimiglia. L’attività ha portato all’identificazione di 150 persone e al controllo di oltre 50 veicoli. Quattro soggetti sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre tre cittadini stranieri irregolari sono stati individuati: due accompagnati al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma e uno invitato a regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Immigrazione. Due persone sono state inoltre raggiunte da provvedimenti restrittivi per detenzione di droga.

A Ventimiglia, un controllo su un veicolo ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto a una perquisizione trovando 29 involucri di stupefacente nascosti in una borraccia. L’ispezione è stata estesa a un secondo mezzo e al domicilio del conducente, dove sono stati rinvenuti altri involucri di cocaina, materiale per il confezionamento e 955 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Sanremo su disposizione del Pubblico Ministero. Un secondo intervento ha portato alla denuncia di un altro soggetto trovato in possesso di cocaina e hashish per un totale di circa 21 grammi.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la stessa intensità, nell’ambito di un’azione coordinata finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell’illegalità diffusa.