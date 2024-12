Taggia: prorogate le concessioni demaniali marittime fino al 2027

Il Comune di Taggia ha deciso di prorogare la scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico, ricreativo e sportivo fino al 30 settembre 2027. La delibera, approvata il 3 dicembre scorso dalla Giunta guidata dal sindaco Mario Conio, si avvale delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Salva Infrazioni (D.L. 131/2024). La proroga consente di garantire continuità alle attività esistenti e di disporre del tempo necessario per adeguare il Piano di Utilizzo Demaniale Comunale alle normative regionali.

La decisione del Comune si inserisce in un contesto normativo complesso e in evoluzione. Dopo la scadenza originaria fissata al 31 dicembre 2023, e successivamente prorogata al 2024, la nuova normativa nazionale permette di estendere le concessioni fino al 2027, con l’obbligo di avviare le gare pubbliche entro il 30 giugno dello stesso anno. Questo intervallo consentirà agli enti locali di pianificare in modo ordinato le nuove procedure di assegnazione, rispettando i principi europei di concorrenza e trasparenza.

Oltre alla proroga delle concessioni, il Comune di Taggia si impegna ad adeguare il proprio Piano di Utilizzo Comunale delle aree demaniali. Attualmente, il piano non soddisfa la quota del 40% di aree balneabili libere o libere attrezzate prevista dalla normativa regionale. Questo aggiornamento sarà coordinato con il Piano Particolareggiato del Litorale, per garantire una gestione equilibrata delle risorse demaniali.

La Giunta ha anche deciso di sospendere i termini precedentemente assegnati ai concessionari per la rimozione di strutture mobili, alla luce delle modifiche normative sopravvenute: i gestori esistenti saranno tenuti a presentare la documentazione necessaria per la determinazione delle consistenze delle concessioni entro il 30 settembre 2025.