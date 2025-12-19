Sanremo: pedone investito sulle strisce in via Pietro Agosti, trasportato all'ospedale 'Borea' (Foto)

Investimento pedonale, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulle strisce di via Pietro Agosti di fronte al supermercato Pam.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto sfortunata protagonista una donna di 60 anni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Sanremo Soccorso e la Polizia Municipale.

Gli agenti dovranno verificare le responsabilità dell’incidente mentre, per consentire i soccorsi, si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia di via Pietro Agosti.

(Foto di Erika Bonazinga)