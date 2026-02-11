Cadavere sui binari, è un anziano di Ospedaletti: riaperta la circolazione tra Ventimiglia e Taggia

È stata riaperta la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Taggia dopo la sospensione disposta in seguito al rinvenimento di un cadavere sui binari nel tratto compreso tra Bordighera e Sanremo.

Le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine si sono concluse nelle scorse ore, consentendo il via libera alla ripresa del traffico ferroviario lungo la linea. Durante l’intervento la circolazione era stata completamente bloccata per permettere gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni, la persona trovata senza vita sarebbe un uomo italiano originario di Ospedaletti circa ottant’anni. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La sospensione aveva comportato disagi alla circolazione, con ritardi e possibili soppressioni di alcuni convogli regionali e a media percorrenza. Con la riapertura della linea, la situazione sta progressivamente tornando alla normalità.