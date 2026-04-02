Mulattiera dimenticata e pericolosa: a Colle Fiorito il degrado avanza tra silenzi e interventi incompleti (Foto)

Una nostra lettrice, C.G., ci ha scritto per dare visibilità a una situazione di forte disagio che interessa la mulattiera di salita Colle Fiorito, in zona Polo Nord a Sanremo:

"A seguito delle abbondanti piogge dell’ottobre 2024 e dei mesi successivi, la pavimentazione ha subito un progressivo deterioramento: mattoncini sollevati, fondo irregolare e tratti sempre più scoscesi rendono il percorso difficoltoso e, soprattutto, pericoloso. Già nei primi mesi del 2025 mi ero recata presso l’URP per segnalare il problema. Su indicazione degli uffici, ho inviato una mail corredata di fotografie. Non avendo ricevuto riscontri concreti, a fine estate ho effettuato un sollecito di persona: mi è stato riferito che la segnalazione era stata protocollata e che occorreva attendere. Nel frattempo, però, la situazione non è rimasta invariata. Sempre nel corso del 2025, un residente della zona è caduto riportando la rottura di un piede e, da quanto mi risulta, ha avviato un’azione legale nei confronti del Comune. Nonostante ciò, gli interventi effettuati si sono limitati a piccole riparazioni isolate, senza risolvere il problema strutturale. A marzo di quest’anno ho inviato un’ulteriore richiesta di intervento, poiché il degrado è peggiorato: oggi un lato della pavimentazione è visibilmente più basso rispetto al cemento adiacente e dà l’impressione di poter cedere da un momento all’altro, come se si stesse formando una voragine. Per chi percorre quotidianamente questa mulattiera per raggiungere la propria abitazione, la preoccupazione è concreta. Non si tratta più solo di disagio, ma di sicurezza. A rendere la situazione ancora più critica sono stati i recenti lavori effettuati da Riviera Acqua in data 20 marzo: un intervento sulle tubature lasciato incompleto, con una buca aperta segnalata da un cartello e del nastro che, complice il vento, oggi giace a terra. Da due settimane questa condizione persiste, rendendo peraltro inagibile l’unico lato dotato di corrimano. Un problema serio, soprattutto se si pensa agli anziani, alle persone con difficoltà motorie e ai bambini che devono percorrere questo tratto ogni giorno".