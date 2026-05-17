Fulmine sul campanile di Corte, oggi al via i lavori di bonifica e messa in sicurezza: zona ancora evacuata

Proseguono anche oggi a Corte, frazione del Comune di Molini di Triora, le operazioni dei Vigili del Fuoco dopo il violento fulmine che venerdì sera ha colpito il campanile della chiesa provocando gravi danni alla struttura e alle abitazioni circostanti.

Nella giornata odierna le squadre operative saranno impegnate nei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo parziale della cupola del campanile. Gli interventi riguarderanno in particolare i tetti delle case adiacenti alla chiesa, colpiti dalla caduta di pietre, calcinacci e detriti precipitati dopo l’impatto del fulmine.

I Vigili del Fuoco procederanno alla rimozione del materiale pericolante e alla messa in sicurezza delle coperture danneggiate, con l’obiettivo di eliminare eventuali ulteriori rischi per residenti e operatori impegnati sul posto.

La situazione resta comunque delicata. L’area attorno alla chiesa rimane infatti classificata come zona rossa e continua a essere interdetta per motivi di sicurezza. Restano evacuate le abitazioni coinvolte nell’area interessata dal dissesto statico del campanile.

Nelle scorse ore il nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco della Liguria, specializzato nell’utilizzo di droni, ha effettuato nuovi sopralluoghi dall’alto per monitorare la stabilità della struttura e verificare eventuali criticità residue dopo il crollo parziale della cuspide.

Il fulmine, caduto intorno alle 19.40 di venerdì, aveva provocato uno squarcio nella parte superiore del campanile, con il crollo di parte della cupola sulle abitazioni vicine. Oltre ai danni strutturali, numerose case della frazione hanno registrato problemi agli impianti elettrici, con schede elettroniche ed elettrodomestici danneggiati dalla forte sovratensione causata dall’impatto.