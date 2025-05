Controlli interforze a Sanremo, anche l'esercito nella seconda serata di accertamenti nel centro città: nel mirino alcol, spaccio e attività irregolari (Foto)

Prosegue a Sanremo l’attività di controllo interforze nel cuore della città, predisposta in seguito al tavolo tecnico riunitosi nei giorni scorsi e rafforzata da un’ordinanza comunale mirata alla sicurezza urbana. Dopo la prima serata di interventi, ieri le forze dell’ordine sono tornate in azione con una nuova operazione coordinata che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale ed Esercito.

Il centro di Sanremo è stato nuovamente passato al setaccio: in particolare, l’attenzione si è concentrata sulle attività commerciali e i punti vendita del centro storico e delle vie limitrofe, per verificare il rispetto dell’ordinanza sull’uso e consumo di alcolici, soprattutto nelle ore serali. Ma i controlli non si sono limitati a questo: gli agenti hanno eseguito verifiche amministrative su diversi esercizi pubblici e commerciali, controlli sui clienti e sui passanti, finalizzati a prevenire e contrastare episodi di microcriminalità, spaccio e altre problematiche segnalate dai cittadini.

Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e decoro urbano, soprattutto nelle aree più sensibili del centro, dove episodi di degrado, disturbo alla quiete pubblica e irregolarità nella somministrazione di alcolici avevano portato all’adozione di misure restrittive. Non sono esclusi, inoltre, ulteriori interventi e provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti recidivi o non in regola.

Il Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine, conferma quindi la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza cittadina, soprattutto in vista dell’intensificarsi del flusso turistico nei mesi estivi.