La Famija Sanremasca a Roma: consegna dei Parmureli in Vaticano tra tradizione, fede e momenti emozionanti (Foto)

Giornate intense e cariche di emozione per la Famija Sanremasca a Roma, dove è in corso il viaggio organizzato per la consegna dei tradizionali Parmureli, in collaborazione con il Comune di Sanremo. La delegazione sanremese ha vissuto momenti di grande suggestione nei Giardini Vaticani, accompagnata dalla guida vaticanista Renato Zenobio Martinez Obispo di Radio Vaticana e Vatican News, tra scorci unici, fontane e viste spettacolari sulla cupola di San Pietro. Momento centrale è stata la consegna dei Parmureli a Mons. Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, rinnovando una tradizione che lega Sanremo al Vaticano. Presente anche la Consigliera comunale Anna Roberta Di Meco, delegata dall’amministrazione comunale, in rappresentanza della città.

Alla consegna hanno partecipato i rappresentanti della Famija Sanremasca: Roberto Pecchinino, Giancarlo Rilla, Vincenzo Benza, Paolo Ferrari, Ornella Moraldo (consorella della Madonna della Costa). Un particolare ringraziamento a S.E. Mons. Suetta e al socio della Famija Sanremasca Francesco Rilla, per aver reso possibile questo importante incontro. Nel pomeriggio il gruppo ha proseguito la visita a Castel Gandolfo, con il Palazzo Apostolico e il suggestivo giardino segreto, aperto al pubblico solo da pochi mesi, suscitando meraviglia e grande interesse tra i partecipanti. Ora cresce l’attesa per la Domenica delle Palme, quando i Parmureli, realizzati con maestria dalla ditta Errico Grazia, saranno protagonisti durante la Santa Messa in Piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre.