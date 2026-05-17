Camporosso, successo oltre le attese per la prima giornata di “Lucente”: oggi il festival olistico torna con un ricco programma fino alle 22

La prima giornata di "LUCENTE - Festival Olistico di Natura e Benessere" si è chiusa lasciando un segno profondo nel cuore della comunità locale e degli organizzatori. Ieri, sabato 16 maggio, la Struttura Polivalente "Giovanni Falcone" di Camporosso ha registrato un’affluenza straordinaria che è andata ben oltre le migliori aspettative per questo debutto.

"La giornata di ieri è stata un successo inaspettato e meraviglioso", spiegano con emozione gli organizzatori di ACEB. "Le vibrazioni positive, l’entusiasmo e la profonda energia che il pubblico ha portato all'interno dei nostri spazi si sono fatte sentire intensamente: sono state una sorpresa straordinaria e, per tutti noi che abbiamo lavorato a questo progetto, un grandissimo regalo. Si è creata una sinergia magica che ha unito operatori, creatori, artisti e visitatori".

Sulla scia di questo grande entusiasmo, l'ACEB (Associazione Culturale Eventi Benefici "APS"), insieme alla curatrice dell'evento Patrizia Giusta e con il patrocinio della Città di Camporosso, invita calorosamente tutta la cittadinanza, i residenti della riviera e i turisti dell'entroterra a prendere parte e a partecipare alla seconda giornata del festival, in programma oggi, domenica 17 maggio, dalle ore 10 alle 2.

Oltre al ricco calendario di incontri, i visitatori troveranno per tutto il giorno gli stand all'aperto dedicati a creatori e artigiani, prodotti naturali e le postazioni degli operatori olistici per ricevere trattamenti singoli mirati al relax. All'interno della struttura sarà regolarmente attivo per l'intera giornata il servizio bar e ristorazione completo per concedersi una piacevole pausa ristoro in totale comfort.

Un ringraziamento speciale da parte del direttivo va a "Anfosso Agraria", "Foto Carlo" e "Hair Designer Be Natural", realtà del territorio il cui prezioso e generoso contributo ha aiutato a sostenere la macchina organizzativa e ha reso possibile la nascita di questa prima, luminosa edizione di "LUCENTE".

Di seguito, il programma completo delle attività previste per la giornata odierna:

Attività di Gruppo Ricorrenti (All'aperto)

· 10:00 - 11:00: Hatha yoga - Lezione di gruppo

· 11:00 - 11:30: Meditazione in coerenza in cerchio

· 17:00 - 18:00: Hatha yoga - Lezione di gruppo

· 18:00 - 18:30: Meditazione in coerenza in cerchio

· 18:30 - 19:30: Hatha yoga - Lezione di gruppo

Laboratori e Conferenze in Pillole (Sala Interna)

· 11:00: LABORATORIO PRATICO: Attivazione EM microrganismi effettivi - A cura dello Staff evento

· 11:40: Rabdomanzia e radioestesia - Riccardo Giusta

· 12:20: L'oracolo della ghianda - Alia

· 12:40: Reiki e benefici - Maria Antonietta Stefani

· 13:40: Tarocchi e amore - Edoardo Zanaboni

· 14:00: Acqua di mare e salute - Staff evento

· 14:40: Talento e frequenze - L. Ambrosino e E. Spertino

· 15:00: Strumenti per il benessere - Luciano Garibbo

· 15:40: Presentazione del libro Herbaria sacra, il libro completo della magia verde - Luana Ambrosino

· 16:00: Incontro Il viaggio invisibile dal rumore alla presenza - Sandro Salsi

· 17:00: Incontro Presentazione della ruota dell'anno - Patrizia Irene Velata

INFO:

· Organizzazione: ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici APS

· Sito Web Ufficiale: www.aceb-ets.com

· Luogo: Centro Polivalente G. Falcone, Camporosso (IM)

· Orario: Oggi fino alle ore 20:00 - Ingresso Gratuito



