Bordighera, folla di persone allo spettacolo pirotecnico di Sant'Ampelio (Foto e video)

I fuochi d'artificio di Sant'Ampelio illuminano il cielo di Bordighera. Tante persone, ieri sera, sono accorse sul lungomare, sulla spiaggia, alla rotonda di Sant'Ampelio, nella pineta Magiargè e al Marabutto per ammirare l'atteso spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa patronale.

I fuochi d'artificio, che erano previsti il giorno del santo patrono ma erano stati rinviati a causa del maltempo, si sono svolti in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'antincendio, degli steward e della Croce Rossa Bordighera.

La serata è poi proseguita sulla Spianata del Capo con il festino dove cittadini e turisti hanno potuto degustare i piatti preparati dai volontari e ballare a tempo di musica. I festeggiamenti proseguiranno, però, anche oggi con la tradizionale Marcia delle Palme e la serata danzante ed enogastronomica sempre alla Spianata del Capo.