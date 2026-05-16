Ventimiglia, al Teatro Comunale una serata tra musica e salute: convegno-concerto benefico per la Lilt

Organizzato dal Lions Club Ventimiglia, venerdì 29 maggio alle ore 21 il Teatro Comunale della città ospiterà un evento unico nel suo genere: un coinvolgente convegno-concerto che unirà informazione, emozione e intrattenimento, dedicato al benessere, alla salute e alla qualità della vita.

Nel corso della serata interverranno medici specialisti che offriranno brevi approfondimenti sul tema della longevità da diversi punti di vista: prevenzione, equilibrio, stile di vita e benessere psicofisico.

Ogni intervento, della durata di circa dieci minuti, sarà alternato ai momenti artistici e musicali dello spettacolo dei Bordigotti, creando un’atmosfera dinamica, emozionante e coinvolgente per il pubblico.

Un incontro originale in cui la conoscenza incontrerà la musica e lo spettacolo, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della prevenzione e del benessere attraverso un format accessibile e aperto a tutti.

L’ingresso sarà a offerta libera, ma sarà obbligatoria la prenotazione del biglietto, considerato il numero limitato di posti disponibili.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lilt Imperia-Sanremo, realtà da sempre impegnata nell’assistenza ai malati e nelle attività di prevenzione sul territorio.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 29 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia, per una serata all’insegna della cultura, della solidarietà e della condivisione.



