Sanremo: lavori che procedono ed altri fermi, ma i cittadini sono attenti tra cantieri bloccati e qualche disagio (Foto)

Ormai i cittadini sono attenti a quanto accade a Sanremo, anche in funzione delle diverse ‘lungaggini’ riguardanti i lavori, sia in fase di preparazione (idee, progetti, conferenze dei servizi, corsi e ricorsi), che durante gli interventi, spesso infiniti. Con un lavoro fermo da anni (il palazzetto di Pian di Poma) per diverse motivazioni e con il parcheggio di piazza Eroi che dovrebbe vedere la ripartenza del cantiere a breve, i sanremesi hanno il radar ben puntato sugli interventi del comune e degli imprenditori anche privati. E sono tante le segnalazioni che ci arrivano giornalmente che, ovviamente, devono essere vagliate con attenzione.

Una di queste riguarda il costruendo parcheggio di corso Imperatrice, sotto l’Hotel Des Anglais che, secondo alcuni residenti sta creando non pochi disagi a chi vive nella zona. Il cantiere, però, in questo caso sta procedendo regolarmente e, come termine dei lavori prevede la data del prossimo 31 dicembre. Si tratta di un intervento importante che potrà garantire numerosi stalli, in una zona dove c’è sempre richiesta di parcheggi. Sopra gli stessi, tra l’altro, sarà realizzata una piscina ed una serie di servizi per l’albergo.

Altro lavoro che ci è stato segnalato riguarda la ristrutturazione della ex stazione ferroviaria. Effettivamente da un riscontro sul posto il cantiere risulta fermo, per un lavoro che dovrebbe chiudersi in pochi mesi. Da una verifica fatta in comune è emerso che la ditta che sta eseguendo il restyling è in attesa delle ‘capriate’, ovvero le strutture portanti per il tetto.