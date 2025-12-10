Messa natalizia alla Fondazione San Giuseppe di Bordighera (Foto)

Questa mattina il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta , coadiuvato dai parroci di Santa Maria Maddalena e dell'Immacolata Concezione, Terrasanta, ha celebrato la santa messa natalizia alla presenza degli ospiti, del personale dipendente, degli operatori AVO, dei direttori sanitario e amministrativo e del presidente Vincenzo Palmero.

Le parole del vescovo Suetta, molto sentite e rivolte agli ospiti, sono state accolte con gioia e speranza. Al termine è stato rivolto un grande augurio per un sereno Natale a tutti i presenti e ai loro familiari.